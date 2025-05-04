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Лапочкин: у меня нет ответа, почему в матче "Зенита" не назначили пенальти в ворота "Пари НН"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился своим мнением об игре рукой защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука в своей штрафной площади в матче 27?го тура РПЛ с "Зенитом" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
"У меня нет ответа, почему не был назначен пенальти. Руки отставлены, они изначально внизу, потом делают движение к мячу, играют в мяч, руки в неестественном положении. Поэтому, мне кажется, если судья и не увидел со спины, хотя у Карасева был хороший угол обзора, то VAR обязан был вмешиваться в этом моменте. Конечно, по-футбольному кажется, что это не пенальти, никто не хочет видеть такие пенальти, но у нас в чемпионате были прецеденты и есть критерии", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

4 мая в Санкт-Петербурге прошёл матч 27-го тура между местным "Зенитом" и нижегородским "Пари НН". Встречу, которая завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1, обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёёвым.

В первом тайме во время единоборства между защитником гостей Кирилла Гоцука и нападающим хозяев Александра Соболева в штрафной нижегородцев мяч попал в руку игрока "Пари НН", однако Карасев в данном случае не зафиксировал нарушения правил, а ВАР, в роли которого выступал Артур Фёдоров, не позвал его к монитору для просмотра повтора эпизода.

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