«КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в матче Кубка России с «Динамо». Также рассмотрит удаление аналитика «Спартака» Винченцо за выход на поле для конфронтаций с официальным лицом матча», — отметил Григорьянц «Чемпионату».
«Спартак» переиграл во втором этапе Пути регионов Кубка России столичное «Динамо». Матч прошел 29 апреля на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 2:1. Гол и результативную передачу на свой счет записал вингер Маркиньос, также дебютным мячом в составе красно-белых отметился форвард Ливай Гарсия. Таким образом, команда Деяна Станковича вышла в финал Пути регионов, где сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».
КДК РФС рассмотрит удаление аналитика "Спартака" и поведение фанатов на матче с "Динамо"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС изучит эпизод с удалением аналитика «Спартака» Винченцо и оценит поведение болельщиков клуба в полуфинале Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"