"Мы не хотим думать о вылете. Команда выглядит хорошо. Видно, что проводится профессиональная работа со стороны тренерского штаба, и поэтому мы хотим мыслить позитивно, а не думать о возможном вылете из РПЛ", – приводит слова Удальцова Metaratings.
Виктор Гончаренко занимает пост главного тренера нижегородского "Пари НН" с октября 2024 года. В текущем сезоне волжане в 27 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 23 очка, которые на данный момент позволяют занимать в турнирной таблице четырнадцатое место, что соответствует зоне стыковых матчей с командами из Первой лиги.
В следующем туре "Пари НН" 12 мая на своём поле сыграет против самарских "Крыльев Советов". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
В "Пари НН" ответили на вопрос о продолжении сотрудничества с Виктором Гончаренко
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов оценил перспективы продолжения сотрудничества с главным тренером Виктором Гончаренко в случае возможного вылета из РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"