«Мне нужно продолжать усердно работать, чтобы чаще выходить на поле. Моя адаптация проходит хорошо, и моя семья здесь со мной. Что касается «Интернасьоналя», то я этот вопрос лучше переадресую своему агенту», — заявил Алеррандро «Матч ТВ».
Нападающий подписал контракт с ЦСКА до конца 2027 года. Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро. Ранее, на протяжении всей своей карьеры, 25-летний форвард выступал исключительно за бразильские команды.
В текущем сезоне Алеррандро сыграл 4 матча и в общей сложности провел на поле 132 минуты после прихода в команду в зимнее трансферное окно. За это время результативными действиями бразилец не отметился.
Ранее СМИ сообщали, что Алеррандро якобы испытывает трудности в Москве и может вернуться в Бразилию.
Алеррандро: адаптация в ЦСКА проходит хорошо. По поводу "Интернасьоналя" спрашивайте у агента
Нападающий ЦСКА Алеррандро прокомментировал слухи о возможном возвращении в Бразилию и оценил свою адаптацию в московском клубе.
Фото: ФК ЦСКА