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Семин объяснил отсутствие голов Угальде за "Спартак" весной

Российский тренер Юрий Семин объяснил спад результативности нападающего "Спартака" Манфреда Угальде весной.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, ухудшение результативности Угальде - это определенное стечение обстоятельств. Может, ему не удалась подготовка в сложный период. Он ведь не привык к такому большому перерыву зимой", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".

Угальде является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, в его активе 16 голов в текущем сезоне. Весной костариканец забил всего один мяч в чемпионате за "Спартак".

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