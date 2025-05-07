"Думаю, ухудшение результативности Угальде - это определенное стечение обстоятельств. Может, ему не удалась подготовка в сложный период. Он ведь не привык к такому большому перерыву зимой", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".
Угальде является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, в его активе 16 голов в текущем сезоне. Весной костариканец забил всего один мяч в чемпионате за "Спартак".
Семин объяснил отсутствие голов Угальде за "Спартак" весной
Российский тренер Юрий Семин объяснил спад результативности нападающего "Спартака" Манфреда Угальде весной.
Фото: ФК "Спартак"