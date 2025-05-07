"Мы думаем только о предстоящей игре и, наверное, важно как можно скорее забыть игру с "Ахматом", просто сделать выводы и готовиться к матчу с "Краснодаром". Это очень важная игра с хорошим соперником", - цитирует Кисляка "Матч ТВ".
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью на выезде с грозненским "Ахматом" (1:1). В 28-м туре чемпионата России команда Марко Николича примет на своем поле "Краснодар".
После 27-ми сыгранных туров "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками. Команда Марко Николича сыграет с "Зенитом" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.
Полузащитник ЦСКА Кисляк: важно как можно скорее забыть игру с "Ахматом"
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о подготовке команды к матче 28-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА