"Зенит" — классная команда, но сейчас "Краснодар" создает им конкуренцию. В чемпионской гонке склоняюсь в пользу "быков". За них играет мой друг Станислав Агкацев, желаю ему чемпионства", - цитирует Гудиева "Матч ТВ".
После 27-ми сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит" на четыре балла.
В 28-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на выезде с ЦСКА, а команда Сергея Семака проведет гостевую встречу с махачкалинским "Динамо". Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду. По итогам сезона-2023/2024 "Краснодар" завоевал серебряные медали РПЛ.
Голкипер "Факела" Гудиев: желаю "Краснодару" завоевать чемпионство
Голкипер "Факела" Виталий Гудиев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"