- Ребята работают, трудятся. Все мы надеемся, верим и работаем для того, чтобы добиться максимального результата. И верим в то, что у нас есть шанс побороться за первое место, - приводит слова Семака пресс-служба клуба.
На данный момент "Зенит" занимает вторую строчку в чемпионате, имея в своем активе 57 очков и отставая от "Краснодара" на 4 балла. В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским "Динамо" на выезде. Игра состоится 10 мая в 17:00.
Семак: верим в то, что у нас есть шанс побороться за первое место
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о шансах сине-бело-голубых на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"