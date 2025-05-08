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Глушаков - о спаде результативности Угальде: может, он думал о контракте, а не о забитых мячах

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде после зимнего перерыва.
Фото: "Чемпионат"
- Он мог психологически не выдержать. Может, он думал о контракте, а не о забитых мячах. В тот момент начались же разговоры о контракте. Возможно, он тогда к себе какие-то требования и снизил, - сказал Глушаков "СЭ".

После зимнего перерыва Манфред Угальде отметился всего одним голов в Российской Премьер-Лиге, в то время как до паузы коста-риканец 15 раз поразил ворота соперника.

На данный момент красно-белые занимают четвертую строчку в РПЛ с 51 баллом.

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