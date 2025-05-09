«Конечно, шансы есть. Черчесов по меркам РПЛ очень качественный специалист. Я уверен, что он сейчас оценивает все варианты и ждет выгодное предложение. Не просто так ведь он, наверное, ходит на матчи разных клубов. Вероятно, ведет какие-то переговоры, это нормальный процесс. Очевидно, что вариант работы в РПЛ ему интересен. Скоро чемпионат завершится и, вероятно, где-то случится отставка, ведь тренеры у нас часто меняют место работы, и место где-то появится», — заявил Деменко «РБ Спорт».
Напомним, что в январе 2025 года специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.
Ранее Черчесов работал с различными клубами Российской Премьер-Лиги, включая «Динамо», «Амкар», «Спартак» и «Терек». Его наивысшим достижением в качестве тренера клуба РПЛ было второе место со «Спартаком» в 2007 году.
Деменко: Черчесов не просто так ходит на матчи разных клубов
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о перспективах Станислава Черчесова вернуться к работе в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Казахстанская федерация футбола