"Несколько позиций усилить и состав будет хороший. "Локомотив" будет претендентом на чемпионство. А почему нет? У них нормально там всё. Прикупить нападающего и игрока в середину, и сзади", — заявил Масалитин корреспонденту Legalbet.
"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 27 туров. Московская команда потеряла все шансы на завоевание чемпионства в нынешнем сезоне. На сегодняшний день "железнодорожники" отстали от лидирующего "Краснодара" на 15 очков.
Масалитин рассказал, чего не хватает "Локомотиву" для чемпионства
Эксперт Валерий Масалитин считает, что "Локомотиву" не хватает качественных трансферов для борьбы за чемпионский титул.
Фото: ФК "Локомотив"