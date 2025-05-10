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Кисляк: неважно, что "Краснодар" — лидер чемпионата. Мы не будем подстраиваться под соперника

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА
"Понятно, что мы разберем их игру, подготовимся. Неважно, что "Краснодар" — лидер чемпионата. Мы будем отталкиваться от своей игры, а не подстраиваться под соперника", - цитирует Кисляка "Матч ТВ".

Сегодня, 10-го мая, ЦСКА примет на своем поле "Краснодар" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 27-ми сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком. Команда Марко Николича располагается на третьей строчке с 52-мя баллами в своем активе.

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