"Насолили сегодня "Краснодару" в борьбе за чемпионство? Мы помогли себе, не смотрим на других. Победили, значит мы сильнее. Играем для своих болельщиков", - цитирует Глебова "Матч ТВ".
ЦСКА переиграл на своем поле "Краснодар" в 28-м туре чемпионата России. Матч проходил на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершился со счетом 1:0. Победный гол на счету нападающего Сауля Гуарирапы.
Таким образом за два тура до конца текущего сезона отрыв краснодарской команды от преследующего их "Зенита" сократился всего до одного очка.
Вингер ЦСКА Глебов - о победе над "Краснодаром": мы помогли себе, не смотрим на других
Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов высказался о победе над "Краснодаром" в 28-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ПФК ЦСКА