Кечинов: сейчас Гладышев - лидер "Динамо"

"Задатки у Гладышева безусловно были, а сейчас он играет как лидер, ведет команду за собой. И перед встречей со "Спартаком" это, конечно, настораживает. На данный момент Гладышев - очень опасный футболист", - сказал Кечинов "РБ Спорт".
Гладышев в весенней части сезона забил семь голов и отдал 4 ассиста в чемпионате. Полузащитник бело-голубых был признан лучшим футболистом апреля в РПЛ.
"Динамо" и "Спартак" сыграют в Москве в рамках 28-го тура Премьер-Лиги в 19.30 по московскому времени. Ранее красно-белые выбили "динамовцев" из Кубка России, переиграв в полуфинале Пути регионов со счетом 2:1.