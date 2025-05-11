- Как "Локо" находит мотивацию в концовке сезона? Мотивация очень простая: у нас сложилась не очень хорошая тенденция, ее нужно переламывать, набирать очки и выигрывать. У нас всё равно остаются шансы, чтобы цепляться и двигаться вперед по набранным очкам.
Сегодня, 11 мая, московский "Локомотив" сыграет в гостях против "Факела" в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдет в Воронеже и начнется в 16:30 по московскому времени.
На данный момент команда Михаила Галактионова набрала 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. От топ-3 "железнодорожники" отстают на девять баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов рассказал о мотивации "Локомотива" на концовку сезона
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на вопрос о мотивации своей команды на остаток этого сезона.
Фото: ФК "Локомотив"