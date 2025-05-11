- Многие отмечают, что много судейских ошибок против "Факела"? Не зря это отмечают. Всем все видно. Но это все, что я могу сказать. Много очков мы потеряли из-за судейских решений, мы это видим, но ничего не можем с этим поделать.
Сегодня, 11 мая, "Факел" проиграл на своем поле московскому "Локомотиву" в матче 28-го тура чемпионата России. Игра проходила в Воронеже и завершилась со счетом 0:1. Таким образом воронежская команда за два тура до окончания текущего розыгрыша чемпионата России досрочно вылетела в Первую лигу.
Отметим, в весенней части сезона "Факел" провел 10 матчей, в которых забил всего один гол и 15 мячей пропустил.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Факела" Юрганов: всем все видно. Мы много очков потеряли из-за судейских решений
Защитник "Факела" Игорь Юрганов высказался о судейских ошибках не в пользу воронежской команды.
Фото: ФК "Факел"