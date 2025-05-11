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АхматЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
Спартак1 тайм
Рубин
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МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Тюмень
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Алания
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СКА-ХабаровскЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 4 0 4
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Английская премьер-лига

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Ньюкасл
2 - 0 2 0
ЧелсиЗавершен
Тоттенхэм
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Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 2 0 2
Вест ХэмЗавершен
Ноттингем Форест
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ЛестерЗавершен
Ливерпуль
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Леганес
3 - 2 3 2
ЭспаньолЗавершен
Барселона
4 - 3 4 3
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Бетис
22:00
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Чемпионат Италии. Серия А

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Удинезе
1 - 2 1 2
МонцаЗавершен
Верона
1 - 1 1 1
ЛеччеЗавершен
Торино
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Наполи
21:45
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Байер
2 - 4 2 4
Боруссия ДЗавершен
Айнтрахт
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Санкт-Паули2 тайм
Штутгарт
20:30
АугсбургНе начат

Защитник "Факела" Юрганов: всем все видно. Мы много очков потеряли из-за судейских решений

Защитник "Факела" Игорь Юрганов высказался о судейских ошибках не в пользу воронежской команды.
Фото: ФК "Факел"
- Многие отмечают, что много судейских ошибок против "Факела"? Не зря это отмечают. Всем все видно. Но это все, что я могу сказать. Много очков мы потеряли из-за судейских решений, мы это видим, но ничего не можем с этим поделать.

Сегодня, 11 мая, "Факел" проиграл на своем поле московскому "Локомотиву" в матче 28-го тура чемпионата России. Игра проходила в Воронеже и завершилась со счетом 0:1. Таким образом воронежская команда за два тура до окончания текущего розыгрыша чемпионата России досрочно вылетела в Первую лигу.

Отметим, в весенней части сезона "Факел" провел 10 матчей, в которых забил всего один гол и 15 мячей пропустил.

Источник: "Матч ТВ"

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