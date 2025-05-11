— Первое, что я сказал ребятам: когда команда в такой ситуации, это очень сложно, в данной ситуации все зависит от игроков. Должна быть полная мобилизация в такой ситуации. Мы доносили как могли, но, видимо, не получилось. Отношение, судя по тренировкам, было нормальным, но этого было мало. Ребята бились, сражались, но, чтобы вылезти, нужно нечто большее, нужно забивать голы.
— Останетесь на следующий сезон?
— Пока не знаю, мы думаем об этих двух играх. Потому будет разговор с руководством. Мне здесь нравится, я уже говорил об этом. Уже после сезона будем решать, посмотрим, — цитирует Шалимова «Матч ТВ».
«Факел» проиграл на своем поле столичному «Локомотиву» со счетом 0:1 в матче 28-го тура РПЛ и досрочно вылетел в Первую лигу. Команда Игоря Шалимова занимает за два тура до конца чемпионата последнее, 16-е место в турнирной таблице. Воронежцы набрали 16 очков и отстали от зоны стыковых игр на семь баллов.
Напомним, что Игорь Шалимов стал новым главным тренером футбольного клуба «Факел» 2 апреля. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых не добилась ни одной победы, 2 раза сыграла вничью и 4 раза допустила поражение. Ранее он работал с такими командами, как «Краснодар», «Ахмат», «Химки» и «Урал», откуда ушёл в 2022 году. Под его руководством команда провела
Шалимов рассказал, когда будет известно о его будущем в "Факеле"
Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов после поражения от «Локомотива» в 28-м туре МИР РПЛ сообщил, что его будущее в клубе пока не определено.
Фото: ФК "Факел"