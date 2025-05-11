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Галактионов — о Батракове: будут и всплески, будут и спады. Общественность должна реагировать на это правильно

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал прогресс полузащитника Алексея Батракова после победы над «Факелом» (1:0) в рамках 28-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
«Доволен ли я прогрессом Батракова? Парень молодой. Будут и всплески, будут и спады. У него такой возраст, что они естественны. И общественность тоже должна реагировать на это правильно. Наша задача, чтобы он прошел все эти тапы гладко и прогрессировал, как это делают другие молодые футболисты, которые есть в нашем составе, — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Батраков сыграл в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 13 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 9 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

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