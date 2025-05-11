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Тренер "Спартака" — о поражении от "Динамо": все судейские эпизоды были не в нашу пользу

Тренер «Спартака» Ненад Сакич выразил недовольство судейством в матче с «Динамо» и напомнил, что первый гол забил игрок, который должен был быть дисквалифицирован.
Фото: ФК "Спартак"
«Все эпизоды были в пользу «Динамо». Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать им должное. Но даже эпизод с пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи. Больше нечего добавить», — заявил Сакич «Матч ТВ».

Напомним, что Карраскаль ранее получил красную карточку в игре с «Крыльями Советов» и должен был пропустить следующий тур. Однако КДК РФС аннулировал его удаление, позволив колумбийцу выйти на поле против «Спартака».

«Динамо» открыло счет на 7-й минуте встречи — Хорхе Карраскаль уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Данил Глебов. Эта победа позволила бело-голубым обойти красно-белых в таблице и подняться на четвёртое место с 53 очками. У «Спартака» после 28 туров — 51 балл и пятое место.

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