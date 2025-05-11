— Сказал бы, что счет не по игре. Но это футбол. Не забили свои моменты, нам забили два со стандартов. Значит, возможно, мы где-то сами ошиблись. Футбол не терпит ошибок, нас за них наказали.
— Можно как-то глобально оценить, почему «Спартак» осенью был одним, а сейчас совсем другой?
— Не сказал бы, что какой-то другой. Просто, может быть, где-то фарта не хватает. Но фарт тоже нужно заслужить. Поэтому надо работать, — заявил Игнатов «Матч ТВ».
«Динамо» открыло счет на 7-й минуте встречи — Хорхе Карраскаль уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Данил Глебов. Эта победа позволила бело-голубым обойти красно-белых в таблице и подняться на четвёртое место с 53 очками. У «Спартака» после 28 туров — 51 балл и пятое место.
Игнатов вышел на поле на 74-й минуте, заменив Манфреда Угальде. В текущем сезоне Михаил сыграл восемь матчей в Российской Премьер-Лиги, проведя на поле в общей сложности 122 минуты без результативных действий.
Игнатов — о спаде "Спартака": где-то фарта не хватает. Но фарт тоже нужно заслужить
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал поражение команды против московского «Динамо».
Фото: ФК "Спартак"