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Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера "Динамо"

Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Динамо», заявив, что никаких предложений от клуба не получал.
Фото: Казахстанская федерация футбола
«Я в первый раз там сидел? Я в 20-й раз сидел на этом месте. До этого никто ничего не спрашивал. Я просто пришел на матч, как всегда. Звали ли меня в «Динамо»? Нет», — заявил Черчесов «Матч ТВ».

Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела два матча против «Крыльев Советов» и «Спартака». В обоих матчах бело-голубые добились победы.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, заработав 53 очка.

В январе 2025 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.

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