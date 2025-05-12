"Мне бы хотелось, чтобы Гусев остался главным тренером. Я вижу его потенциал. У него горят глаза! И он по-другому чувствует себя на тренерском мостике, нежели когда он стоял на задвижке. Мне кажется, это был бы хороший ход, если бы руководство "Динамо" решило его оставить главным", - приводит слова Лещенко "СЭ".
1 мая пост главного тренера московского "Динамо" покинул чешский специалист Марцел Личка. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых до конца сезона-2024/25 был назначен Ролан Гусев. При нём команда провела два матча и одержала две победы (над "Крыльям Советов" 3:1 и над "Спартаком" 2:0).
После 28-го тура РПЛ "Динамо" имеет в своем активе 53 очка, которые позволяют на данный момент занимать четвёртое место в турнирной таблице.
"У него горят глаза!". Лещенко рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером "Динамо"
Народный артист России и болельщик "Динамо" Лев Лещенко рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва