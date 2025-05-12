"С полузащитником "Оренбурга" Башичем общались несколько клубов из топ-10 РПЛ, среди них "Крылья Советов" и "Рубин", но до конкретного предложения дело пока не дошло. Также боснийцем активно интересуются в Хорватии, Турции, Польше и клубы второй немецкой Бундеслиги", - приводит слова неназванного источника Sport24.
Иван Башич является игроком "Оренбурга" с июля 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 1,2 миллион евро.
В текущем сезоне боснийский полузащитник принял участие в 30 официальных матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 10 желтых карточек.
Источник: "Крылья Советов" и "Рубин" интересуются полузащитником "Оренбурга" Башичем
По информации СМИ, боснийский полузащитник "Оренбурга" Иван Башич попал в сферу интересов нескольких российских и иностранных клубов.