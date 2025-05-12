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Шикунов: подписав Гарсию, "Спартак" лишился Угальде

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов оценил игру нападающих красно-белых.
Фото: "Чемпионат"
- Подписав Гарсию, мы потеряли Угальде. Физически они оба есть, но теперь их просто не видно в "Спартаке" — два мяча на двоих весной. Надо было укреплять не атаку, а искать крайних защитников серьёзного уровня, если команда хотела бороться за чемпионство, - сказал Шикунов "Чемпионату".

Напомним, Ливай Гарсия перешел в "Спартак" из греческого АЕКа зимой 2025 года. Сумма трансфера составила 18,7 миллионов евро.

На данный момент команда Деяна Станковича занимает пятую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 50 очков в 28 матчах. 15 мая красно-белые сыграют в финале Пути регионов Кубка России против "Ростова".

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