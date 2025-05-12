- У Глушенкова была первая травма, потом вторая, а сейчас он ни о чём на поле. Но нападающих в команде много. В следующем сезоне он должен вернуть свою форму. Этот сезон-то хорошо начал. Вендел уедет, а Глушенков возьмёт всё в свои руки, - сказал Желудков "Чемпионату".
Напомним, Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро. В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Желудков: Глушенков сейчас ни о чем на поле, но в следующем сезоне он должен вернуть свою форму
Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков оценил игру полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"