"Спартак" заслужил играть в финале. Я думаю, все любители футбола, независимо от того, болеют они за "Спартак" или за другую команду, станут поддерживать красно-белых. Финал в Лужниках "Зенит" — "Спартак", на данный момент круче вообще не придумаешь. Этого хотят все", - приводит слова Мора "Чемпионат".
Московский "Спартак" в ближайший четверг, 15 мая, на своём поле сыграет в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
На день раньше петербургский "Зенит" во втором матче финала Пути РПЛ в гостях встретится со столичным ЦСКА. После первой встречи впереди сине-бело-голубые со счётом 2:0. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Мор: все хотят увидеть финал Кубка России "Зенит" - "Спартак"
Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о возможной встрече московского клуба с "Зенитом" в Суперфинале Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"