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Гаджиев высказался о трансферных слухах вокруг лидеров махачкалинского "Динамо"

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о трансферных слухах вокруг лидеров команды.
Фото: ФК "Динамо" Мхч
"Этот процесс неизбежен, и он связан как с комплектованием команды, так и с уходом каких-то футболистов, чья карьера может сложиться интереснее, чем в "Динамо". Эта часть работы в высшей степени важна для клуба, для его развития", - сказал Гаджиев "Российской газете".

Махачкалинское "Динамо" впервые в клубной истории выступает в Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне команда из Дагестана занимает 11-е место в турнирной таблице после 28 туров.

Ранее в прессе появлялись слухи о возможном уходе из клуба вратаря Давида Волка и защитника Валентина Пальцева.

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