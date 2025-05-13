"Этот процесс неизбежен, и он связан как с комплектованием команды, так и с уходом каких-то футболистов, чья карьера может сложиться интереснее, чем в "Динамо". Эта часть работы в высшей степени важна для клуба, для его развития", - сказал Гаджиев "Российской газете".
Махачкалинское "Динамо" впервые в клубной истории выступает в Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне команда из Дагестана занимает 11-е место в турнирной таблице после 28 туров.
Ранее в прессе появлялись слухи о возможном уходе из клуба вратаря Давида Волка и защитника Валентина Пальцева.
Гаджиев высказался о трансферных слухах вокруг лидеров махачкалинского "Динамо"
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о трансферных слухах вокруг лидеров команды.
Фото: ФК "Динамо" Мхч