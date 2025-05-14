"Локомотив" занимает должное ему место. Почему он должен быть выше других команд? Михаил Михаилович нормально работает, команда на своем месте. Слишком многого добились в первой части сезона, поэтому сейчас ощущение, что идет регресс. Но я ничего страшного не вижу. Я вообще не понимаю претензий к Галактионову. Абсолютно не понимаю. Я считаю, что человек должен продолжить работать", - цитирует Ларина "CЭ".
После 28-ми сыгранных туров московский "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю набранными очками. "Железнодорожники" отстают от ЦСКА, который располагается на третьей строчке, на 6 баллов.
В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова примет на своем поле ЦСКА, а в заключительном туре чемпионата России сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", который на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице с 35-ю баллами в своем активе.
Ларин: я вообще не понимаю претензий к Галактионову - он должен остаться в "Локомотиве"
Спортивный директор академии "Спарта" Николай Ларин высказался о работе Михаила Галактионова в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"