"Свен — игрок "Пари НН", у него остается 2 года контракта. Если команда останется в Премьер-Лиге, он продолжит выступать в Нижнем Новгороде. Если они вылетят, тогда Карич уйдет", - цитирует агента "РБ Спорт".
Свен Карич перешел в "Пари НН" из словенского "Марибора" осенью 2024 года за 200 тысяч евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне защитник провел за нижегородцев во всех турнирах 21 матч и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего словенца в 800 тысяч евро.
После 28-ми сыгранных туров команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками.
Агент: если "Пари НН" вылетит из РПЛ, то Карич уйдет из клуба
Футбольный агент Горан Шукало, представляющий интересы защитника "Пари НН" Свена Карича, заявил, что его клиент покинет клуб, если нижегородцы вылетят из РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"