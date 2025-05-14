По информации источника, переговоры клуба с Валерием Карпиным в продвинутой стадии, но с РФС о совмещении пока договоренности нет.
Напомним, что в феврале Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", однако продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.
Руководство московского "Динамо" 1-го мая отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Карпин - главный кандидат на пост главного тренера "Динамо"
Валерий Карпин может стать главным тренером московского "Динамо".
Фото: РФС