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"СЭ": Карпин - главный кандидат на пост главного тренера "Динамо"

Валерий Карпин может стать главным тренером московского "Динамо".
Фото: РФС
По информации источника, переговоры клуба с Валерием Карпиным в продвинутой стадии, но с РФС о совмещении пока договоренности нет.

Напомним, что в феврале Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", однако продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.

Руководство московского "Динамо" 1-го мая отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Источник: "СЭ".

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