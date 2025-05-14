- Чем длиннее победная серия, тем больше хотят нашу команду обыграть. Соперники выходят играть с нами как на последний бой. Бюджеты в футболе не играют, играют люди, тренируют и управляют тоже люди. Клуб и команда — сложный организм. Именно моменты в великой истории клуба позволили выйти на текущие победы, уже шесть побед подряд. И за седьмую будем бороться до последнего.
За два тура до окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Зенит" располагается на второй позиции в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга, становившаяся чемпионом России в шести последних сезонах подряд, набрала 60 очков в 28 матчах. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на один балл.
В воскресенье, 18 мая, "Зенит" сыграет в гостях против "Ростова" в рамках 29-го тура РПЛ. В заключительном, 30-м туре команда Сергея Семака примет на своем поле грозненский "Ахмат".
Источник: "Матч ТВ"
Медведев: чем длиннее победная серия, тем больше хотят обыграть "Зенит"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что команда до последнего будет бороться за седьмое чемпионство подряд.
Фото: ФК "Зенит"