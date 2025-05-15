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Футболист махачкалинского "Динамо" Зинович вызван в белорусскую армию

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев сообщил, что футболист клуба Кирилл Зинович получил вызов в белорусскую армию.
Фото: ФК "Динамо" Мхч
"Зиновича призвали в белорусскую армию. Он принял присягу. Сейчас он в расположении команды, но после сезона отправится на службу", - сказал Гаджиев "Чемпионату".

Зинович является игроком основного состава махачкалинцев, в нынешнем сезоне футболист провел 31 матч в чемпионате и Кубке России. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

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