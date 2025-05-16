"Думаю, что в следующем сезоне ЦСКА будет одним из претендентов на титул РПЛ. Николич – топовый тренер, который доказывает, что он способен решать большие задачи", - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".
ЦСКА в текущем сезоне занимает третье место в таблице Российской Премьер-Лиги. Команда отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков за два тура до конца турнира. Также армейский клуб пробился в Суперфинал Кубка России, где в матче за титул сыграет против "Ростова".
Кузьмичев: в следующем сезоне ЦСКА будет одним из претендентов на титул РПЛ
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев предрек ЦСКА борьбу за чемпионство в РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА