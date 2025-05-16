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Кузьмичев: в следующем сезоне ЦСКА будет одним из претендентов на титул РПЛ

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев предрек ЦСКА борьбу за чемпионство в РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Думаю, что в следующем сезоне ЦСКА будет одним из претендентов на титул РПЛ. Николич – топовый тренер, который доказывает, что он способен решать большие задачи", - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".

ЦСКА в текущем сезоне занимает третье место в таблице Российской Премьер-Лиги. Команда отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков за два тура до конца турнира. Также армейский клуб пробился в Суперфинал Кубка России, где в матче за титул сыграет против "Ростова".

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