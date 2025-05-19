«Ну, может быть, он сам бы отказался. Всё-таки напряжение в каждой игре чемпионата у нас достаточно серьезное. Он, наверное, не хочет навредить здоровью. Всё-таки 40 лет — уже возраст для спортсмена. С другой стороны, англичанин Стэнли Мэттьюз до 50 лет играл на высоком уровне, играл как раз в нападении. Народ охотно ходил на матчи с его участием и восхищался его спортивным долголетием. Так что почему нет? Наверное, и Вагнер Лав мог бы в РПЛ выступать, но не в топовой команде.
Но один небольшой нюанс: раньше-то он играл посвободнее, его защитники особо не окучивали, а сейчас у нас играют очень плотно. Так что, мне кажется, это до первой травмы», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
По информации СМИ, в 2020 году Вагнер Лав уже мог вернуться в ЦСКА, однако трансфер не состоялся из-за решения президента клуба Евгения Гинера.
В настоящее время 40-летний бразилец все еще является действующим футболистом и выступает за бразильский клуб «Аваи». В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативных передачи. Контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 100 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Вагнер Лав занимает второе место в списке бомбардиров ЦСКА за всю историю клуба. За время своей карьеры в армейском клубе он отличился 124 голами, забитыми в 259 матчах.
Пономарев — о Вагнере Лаве: почему бы ему не играть в РПЛ? Стэнли Мэттьюз выступал до 50 лет
Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал форму легендарного нападающего армейцев Вагнера Лава.
Фото: ФК ЦСКА