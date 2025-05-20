«Здесь нет двух мнений. Наверное, не найдется ни одного человека, который бы не назвал ЦСКА лучшей командой весны», — заявил Григорян «Матч ТВ».
ЦСКА остается единственной командой, не допустившей ни одного поражения в весенней части РПЛ. После 29 туров «армейцы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице, набрав 56 очков.
Также подопечные Марко Николича сумели пробиться в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
Григорян: здесь нет двух мнений. ЦСКА — лучшая команда весны
Российский тренер Александр Григорян высоко оценил форму ЦСКА в весенней части сезона и назвал клуб лучшим в этот период.
Фото: ФК ЦСКА