"Думаю, Игорь сразу всем отвечал: "У меня один клуб — ЦСКА. Где начинал, там и закончу". Вот почему на моем столе не было предложений по Акинфееву. Зачем присылать, когда игрок четко дает понять, что покидать ЦСКА не намерен", - цитирует Гинера "СЭ".
Игорь Акинфеев дебютировал за основной состав ПФК ЦСКА в 2003 году - голкипер провел за "армейцев" во всех турнирах 795 матчей, пропустил 717 голов и сохранил свои ворота "сухими" в 330-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 39-летнего вратаря в 1 миллион евро, контракт Акинфеева с клубом истекает летом следующего года.
Голкипер дебютировал в составе сборной России в апреля 2004 года и провел за национальную команду 111 матчей. Акинфеев - рекордсмен среди голкиперов по количеству проведенных матчей за сборную России.
Гинер: на моем столе не было предложений по Акинфееву
Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему в клуб не поступали предложения по Игорю Акинфееву.
Фото: ПФК ЦСКА