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Гинер - об уходе Фернандеса в "Зенит": он так решил - вот его и кинули

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о переходе Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
"Я думаю, все случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын. Он решил так — ну и решил. Вот Фернандеса и кинули. Это же его жизнь, его судьба, а не моя. На здоровье!" - цитирует Гинера "СЭ".

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а летом 2023 года перешел в петербургский "Зенит". На счету защитника 329 матчей за "армейцев" во всех турнирах, 11 забитых мячей и 47 голевых передач. За петербуржцев натурализованный бразилец провел всего лишь один сезон.

В сентябре этого года Фернандесу исполнится 35 лет, на данный момент Марио находится в статусе свободного агента. Марио провел за сборную России 33 встречи и отметился 5 забитыми голами.

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