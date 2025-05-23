"Я думаю, все случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын. Он решил так — ну и решил. Вот Фернандеса и кинули. Это же его жизнь, его судьба, а не моя. На здоровье!" - цитирует Гинера "СЭ".
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а летом 2023 года перешел в петербургский "Зенит". На счету защитника 329 матчей за "армейцев" во всех турнирах, 11 забитых мячей и 47 голевых передач. За петербуржцев натурализованный бразилец провел всего лишь один сезон.
В сентябре этого года Фернандесу исполнится 35 лет, на данный момент Марио находится в статусе свободного агента. Марио провел за сборную России 33 встречи и отметился 5 забитыми голами.
Гинер - об уходе Фернандеса в "Зенит": он так решил - вот его и кинули
Фото: ПФК ЦСКА