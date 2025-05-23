"Поделил бы сезон для "Спартака" на две части. Была очень хорошая осень. Все получали удовольствие от того, как играл "Спартак". А после зимних сборов увидели совсем другую команду", - сказал Корниленко "Матч ТВ".
"Спартак" перед заключительным туром занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги без шансов на чемпионство. На зимний перерыв команда уходила третьей, отставая от лидера чемпионата на два очка.
Корниленко - о сезоне "Спартака": после зимних сборов увидели совсем другую команду
Бывший футболист "Крыльев Советов" Сергей Корниленко оценил выступление "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"