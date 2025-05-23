"Соболев — хороший нападающий, у него есть потенциал, вместе играли за сборную. Он и спасает иногда сине-бело-голубых, как это было в матче против "Пари НН". Если они станут чемпионами, то Соболев будет стоить 10 миллионов евро", - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года, когда его выкупили у московского "Спартака". По информации СМИ, сумма компенсации за трансфер нападающего составила 10 миллионов евро.
В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 30 официальных матчах, забил 7 голов, отдал 2 голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Жирков: Соболев — хороший нападающий, если "Зенит" станет чемпионом, то он будет стоить 10 млн евро
Бывший игрок "Зенита" Александр Соболев высказался о нападающем петербургского клуба Александре Соболева.
Фото: ФК "Зенит"