«Для нас нет ничего особенного в том, что мы прервали гегемонию «Зенита». Мы много работали и взяли чемпионство не из-за слабости других клубов, а именно за счёт нас самих», – отметил Виктор Са «Совспорту».
Виктор Са перешёл в «Краснодар» в феврале 2024 года из «Ботафого» за 1,5 миллиона евро. Бразилец оценивается на рынке в 3 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt. 23 сентября 2024 года Виктор Са продлил контракт с "Краснодаром" до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне Виктор Са принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.
«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.
Ранее «быки» становились серебряными призерами чемпионата и трижды выигрывали бронзовые медали. В Кубке России краснодарская команда дважды выходила в финал, но оба раза в нем уступала.
Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».
Виктор Са: нет ничего особенного в том, что мы прервали гегемонию "Зенита"
Полузащитник «Краснодара» Виктор Са прокомментировал итог сезона-2024/25 в Российской Премьер-лиге, где клуб впервые в истории стал чемпионом, положив конец шестилетнему доминированию петербургского «Зенита».
Фото: Rusfootball.info