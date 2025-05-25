Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ипсвич
18:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрайтонНе начат
Саутгемптон
18:00
АрсеналНе начат
Фулхэм
18:00
Манчестер СитиНе начат
Манчестер Юнайтед
18:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
18:00
ЛестерНе начат
Ноттингем Форест
18:00
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Ньюкасл
18:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
17:15
СевильяНе начат
Атлетик
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
21:45
ВеронаНе начат
Венеция
21:45
ЮвентусНе начат
Аталанта
21:45
ПармаНе начат
Удинезе
21:45
ФиорентинаНе начат
Торино
21:45
РомаНе начат
Лацио
21:45
ЛеччеНе начат

Виктор Са: нет ничего особенного в том, что мы прервали гегемонию "Зенита"

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са прокомментировал итог сезона-2024/25 в Российской Премьер-лиге, где клуб впервые в истории стал чемпионом, положив конец шестилетнему доминированию петербургского «Зенита».
Фото: Rusfootball.info
«Для нас нет ничего особенного в том, что мы прервали гегемонию «Зенита». Мы много работали и взяли чемпионство не из-за слабости других клубов, а именно за счёт нас самих», – отметил Виктор Са «Совспорту».

Виктор Са перешёл в «Краснодар» в феврале 2024 года из «Ботафого» за 1,5 миллиона евро. Бразилец оценивается на рынке в 3 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt. 23 сентября 2024 года Виктор Са продлил контракт с "Краснодаром" до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне Виктор Са принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.

Ранее «быки» становились серебряными призерами чемпионата и трижды выигрывали бронзовые медали. В Кубке России краснодарская команда дважды выходила в финал, но оба раза в нем уступала.

Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится