"Честно говоря, я запутался в ситуации со стыковыми матчами. По-моему, все запутались. Если "Химки" лишили лицензии, логичнее, чтобы они заняли последнее место, а другая команда должна бы была подняться в турнирной таблице. Это было бы проще для всех", - сказал Газизов "Чемпионату".
"Химки" заняли 12-е место по итогам прошедшего чемпионата России. Клуб не смог получить лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон, поэтому вылетает из числа участников турнира.
При этом по спортивному принципу из Премьер-Лиги выбыли "Оренбург" и "Факел".
Газизов: если "Химки" лишили лицензии, логичнее, чтобы они заняли последнее место
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о ситуации вокруг "Химок".
Фото: "Динамо Махачкала"