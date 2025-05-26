По информации «Евро-Футбол.Ру», интерес к 27-летнему бразильцу проявляют команды с родины футболиста, а также клубы из Ближнего Востока.
21 мая стало известно о том, что бразильский «Ботафого» по общему соглашению с петербургским «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
В текущем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
Источник: Вендел по-прежнему намерен покинуть "Зенит" и сменить чемпионат
Полузащитник «Зенита» Вендел сохраняет желание покинуть клуб в летнее трансферное окно и рассчитывает продолжить карьеру в новом для себя чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"