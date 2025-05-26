- Думаю, трансфер Гарсии — не ошибка. Это хороший футболист, ему нужно найти правильное применение, тогда он будет приносить максимальную пользу. Думаю, что в следующем сезоне Ливаю будет проще, он полностью адаптируется, - сказал Каррера "РБ Спорт".
Напомним, Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" в феврале 2025 года из греческого АЕКа. Сумма трансфера составила 18,7 миллионов евро. В сезоне-2024/2025 Гарсия провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив три гола. Гарсия и Каррера работали вместе в АЕКе.
Каррера: трансфер Гарсии - не ошибка
Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о переходе Ливая Гарсии в стан красно-белых в феврале этого года.
Фото: ФК "Спартак"