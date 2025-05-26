- Никакой феерии не было, выполнили задачу и все. Мы могли побороться и за первое место, поскольку хорошо провели конец сезона. Но ключевые игры мы проиграли, - сказал Шевченко "Матч ТВ".
Напомним, 24 мая в 34 туре Первой Лиги "Торпедо" сыграло вничью с "КАМАЗом" 1:1 и вышли в РПЛ со второго места. Команда Олега Кононова набрала 65 очков в 34 матчах. Первую строчку заняла "Балтика" под руководством Андрея Талалаева.
Шевченко: никакой феерии не было, выполнили задачу и все
Защитник московского "Торпедо" Глеб Шевченко поделился эмоциями после выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"