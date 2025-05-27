"Все решает клуб. Что руководство "Ахмата" скажет, то и будем делать", - сказал Ибишев "Матч ТВ".
Турпал-Али Ибишев в нынешнем сезоне провел 23 матча за "Ахмат" во всех турнирах. Весной 23-летний воспитанник грозненского клуба начал вызываться в сборную России. Его рыночная стоимость составляет 1 млн евро, контракт с грозненцами заканчивается летом 2025 года.
Ибишев - о возможном уходе из "Ахмата": что руководство скажет, то и будем делать
Защитник "Ахмата" Турпал-Али Ибишев прокомментировал слухи о своем трансфере в другой клуб.
Фото: ФК "Ахмат"