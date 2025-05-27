Адиев - один из кандидатов на пост тренера махачкалинского "Динамо"

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что махачкалинское " Динамо " ищет замену главному тренеру команды Хасанби Биджиеву.

Фото: ФК "Химки"

"Махачкала ищет нового тренера, они вели переговоры с несколькими кандидатами. Я слышал, что Адиев может быть тренером на следующий год. Слышал, что был еще какой-то кандидат", – сказал Гурцкая в эфире шоу "Это футбол, брат!".



Под руководством Хасанби Биджиева дагестанский клуб вышел в прошлом сезоне в Премьер-Лигу. В своем дебютном сезоне в РПЛ махачкалинская команда заняла 11-е место в турнирной таблице.



Адиев завершал чемпионат России в качестве главного тренера "Химок" и сохранил прописку клуба в Российской Премьер-Лиге по спортивным принципам. Однако химчане не смогли получить лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон.