- Смолов, Газинский и Дюпин — квалифицированные футболисты не стартового состава. Нормально, что после окончания сезона они покинули "Краснодар". Команду периодически нужно омолаживать, пуская свежую кровь, - сказал Таранов "Чемпионату".
Фёдор Смолов вернулся в "Краснодар" в 2024 году из "Динамо". В сезоне-2024/2025 нападающий провел 16 матчей в РПЛ, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.
Юрий Газинский вернулся в "Краснодар" из "Урала" в 2024 году. В прошедшем сезоне полузащитник провел 3 игры в РПЛ, забив 1 гол.
Юрий Дюпин перешел в "Краснодар" из "Рубина" в 2024 году. В сезоне-2024/2025 вратарь сыграл 5 игр в Кубке России, пропустив 10 голов и сыграв один матч "на ноль".
Таранов: это нормально, что Смолов, Газинский и Дюпин после окончания сезона покинули "Краснодар"
Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов прокомментировал новость об уходе Федора Смолова, Юрия Газинского и Юрия Дюпина из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"