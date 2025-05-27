- Вектор клуба должен быть понятен. Нужно уменьшить количество бразильцев, для которых жизнь в Санкт-Петербурге — это праздник. Молодёжь — это не самое главное, в команде должны быть достойные игроки. Задача — быть первыми и получить третью звезду, - сказал Туфрин "Чемпионату".
Напомним, впервые с 2018 санкт-петербургский "Зенит" не стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, заняв второе место и набрав 66 очков в 30 матчах. Чемпионство завоевал "Краснодар", заработав 67 баллов в 30 сыгранных турах. Команда под руководством российского тренера Мурада Мусаева выиграла чемпионат впервые в своей истории.
Туфрин - о "Зените": молодёжь — это не самое главное, в команде должны быть достойные игроки
Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался о составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"