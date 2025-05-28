- Шансы, что он останется в "Химках", очень малы. Мы пошли навстречу клубу от начала и до конца. Вера показал, что он — большой профессионал. Но вся ситуация с нестабильными выплатами нервирует. По Лукасу есть много предложений из России, Турции, Мексики и Латинской Америки. Интерес "Локомотива"? Сейчас Верой интересуются три клуба из России. Будем смотреть и выбирать наилучший вариант для игрока.
Лукас Вера, выступающий на позиции центрального полузащитника, присоединился к "Химкам" в июле 2024 года, перейдя из "Оренбурга". Сумма трансферной компенсации по данным портала Transfermarkt составила один миллион евро. Стороны подписали трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. В минувшем сезоне 28-летний аргентинец принял участие в 30 матчах за подмосковную команду в российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи на партнеров. Нынешняя трансферная стоимость хавбека оценивается в 3 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Представитель Веры: шансы, что он останется в "Химках", очень малы
Представитель компании Ultimate sports Марат Хинчагов рассказал о будущем хавбека "Химок" Лукаса Веры.
Фото: ФК "Химки"