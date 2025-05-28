- После прекрасного сезона к Валентину приковано большое внимание многих клубов РПЛ. Более того, ряд команд проявляет предметный интерес, а с некоторыми переговоры находятся в продвинутой стадии. На данный момент больше нечего сказать. Посмотрим, как пройдут переговоры между клубами.
Центральный защитник Валентин Пальцев пополнил состав махачкалинского "Динамо" летом прошлого года, перебравшись из "КАМАЗа". Стороны заключили контракт до 30 июня 2026 года. За команду из Махачкалы Пальцев провел 28 матчей в российской Премьер-лиге и 6 игр в Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока, который в сентябре 2024-го дебютировал в национальной сборной России, в 2 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Представитель защитника "Динамо" Мх Пальцева сообщил, что переговоры с рядом клубов находятся в продвинутой стадии
Представитель компании Ultimate sports Марат Хинчагов рассказал об интересе к их клиенту, защитнику махачкалинского "Динамо" Валентину Пальцеву.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала